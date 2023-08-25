Faiz %19’a çıkınca Ağbal’a ‘operasyoncu’ diyen Y.Şafak, %25’te dut yemiş bülbüle döndü

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Serbestiyet
'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Türkiye ekonomi modeli”ne geçilmeden önce son faiz artırımını yaptığı Mart 2021’de politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmiş, kararın ardından Ağbal, görevden alınmıştı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kabinede değişikliğe giden AKP iktidarı, Merkez Bankası Başkanlığı’nda da Şahap Kavcıoğlu’nu görevden alıp Hafize Gaye Erkan’ı göreve getirerek değişikliğe gitmişti. Görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, döviz kurları ve enflasyonda yukarı doğru patlama, döviz rezervlerinde de rekor azalışlara sahne olan 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırmıştı. Politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çeken Merkez Bankası, daha sonra 2,5 puan faiz artırmıştı. MB, dünkü kararıyla da politika faizini yüzde 25’e çekti.
19 Mart 2021’deki, Ağbal’ın görevden alınmasına sebep olan faiz artırımı sonrası, “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkan Yeni Şafak gazetesi, mevcut başkan Hafize Gaye Erkan’ın kararı hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Gazete, manşetinde dahi faiz kararına yer vermezken, birinci sayfalarında küçük bir kutucukta servis ettiği haberine, “Merkez faizi yüzde 25’e çıkardı” başlığını attı.