Faiz %19’a çıkınca Ağbal’a ‘operasyoncu’ diyen Y.Şafak, %25’te dut yemiş bülbüle döndü

19 Mart 2021’deki, Ağbal’ın görevden alınmasına sebep olan faiz artırımı sonrası, “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkan Yeni Şafak gazetesi, mevcut başkan Hafize Gaye Erkan’ın kararı hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Gazete, manşetinde dahi faiz kararına yer vermezken, birinci sayfalarında küçük bir kutucukta servis ettiği haberine, “Merkez faizi yüzde 25’e çıkardı” başlığını attı.







