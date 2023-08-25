Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a 'yeni' özellik! /25 Ağustos 2023 11:53

WhatsApp'a 'yeni' özellik!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta grup kurmak için artık grup ismi yazmaya gerek olmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herhangi bir isim bulmadan grup sohbetleri oluşturulmasına izin verecek.

Kullanıcılar grup ismi yerine sadece bir grup oluşturacak, daha sonra bu grup, katılan kişilere göre kendi kendini adlandıracak.

WhatsApp, yeniliğin "acele bir grup kurmanız gerektiğinde veya aklınıza bir grup konusu gelmediğinde" faydalı olacağını iddia ediyor. Bu özellik 6 kişiye kadar olan grup sohbetlerinde kullanılabilecek.

Grup isimleri grupta bulunanlara göre dinamik olarak değişecek. Grup adı, kişilerin telefonlarına nasıl kaydedildiğine bağlı olarak, içindeki her kullanıcı için farklı görüntülenecek.

Bir kişi, o kişinin kayıtlı olmadığı kişilerin bulunduğu bir gruba eklenirse, bunun yerine telefon numarası görünecek.

Mark Zuckerberg bu özelliği Facebook üzerinden duyurdu. Zuckerberg, yeni grupların nasıl görüneceğine dair bir resim paylaşarak, "Bu özellik başka bir ad bulmak istemediğinizde sohbette kimlerin olduğuna göre adlandırarak WhatsApp gruplarını oluşturmanızı kolaylaştırıyor" diye yazdı. Meta, özelliğin "gelecek birkaç gün içinde küresel ölçekte" kullanıma sunulacağını açıkladı.
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