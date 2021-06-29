Spor müsabakaları seyircili oynanabilir; müzik yasağı kalkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" dedi.





"Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıktı, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da" bilgisini veren Koca, 'hatırlatma dozu konusunun ise yarın yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağını söyledi.





Koca, "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" şeklinde konuştu.





MÜZİK YASAĞI KONUSU: KALKMASINDAN YANAYIZ





CNN Türk’ün aktardığına göre, Fahrettin Koca gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin “Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak” bilgisini verdi.





Biontech’de iki doz arasının kısalabileceğine de dikkat çeken Koca, “Yarın Bilim Kurulu’nda gündeme gelecek. Elimizde yeterli aşımız var. 4 haftaya çekilme durumu Bilim Kurulu’nun gündeminde olacak. 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hatırlatma dozunun nasıl uygulanacağını da ele alacağız” ifadelerini kullandı.





Koca ayrıca, şehir hastanelerinin satışının söz konusu olmadığını savundu.

YÜZDE 25 AŞILANDI"

Aşı karşıtlığına ilişkin de değerlendirme yapan Koca, "Bu konuda sorun görmüyorum. Vatandaşlarımız aşıya uyumlu, gündemde tutulması yanlış" ifadelerini kullanırken "Bayrama kadar bir doz oranını nüfusun yüzde 70'i olmasını hedefliyoruz. İkinci doz 15 milyonu geçmiş, bir doz aşı olanların sayısı 34 milyona ulaşmış durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından ise "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" mesajını paylaştı.



