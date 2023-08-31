Sputnik Türkiye çalışanlarının grevi sürüyor

Grev kırıcılığına son verilmesi çağrısı









Coşkun, "Öncelikle işten çıkarılmış meslektaşlarımızın işe döndürülmesini talep ediyoruz. Sputnik Türkiye işvereni tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'sı ve yasalarına saygı duyulmasını istiyoruz. Sendikal hakları tanımasını bekliyoruz" diye konuştu.





Bu talepler kapsamında greve gidildiğini anımsatan Coşkun, ancak bu grev sürecinde "grev kırıcılık" yaşandığını belirterek, tüm kamuoyuna ve tüm gazetecilere şu sözlerle çağrıda bulundu:





“Buradaki gazeteciler grevi ancak dayanışma olursa işveren ile sonuca ulaşılması mümkün. Türkiye'deki medya ortamında Sputnik'te çalışmak için grev kırıcı olunması yanlış. Mesele isimlerden bağımsız olarak -biz isimleri de biliyoruz ama isimlerle işimiz yok- ciddiyetle dayanışmanın örülmesi gerekiyor. Amacımız bu dayanışmanın büyütülmesi ki Sputnik Türkiye işvereni masaya döndürülerek müzakere süreci yeniden başlasın" diye konuştu.

Rusya devleti destekli haber yayıncısı Sputnik Türkiye’nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri 8 Ağustos'tan bu yana grevi yürütüyor.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sputnik Türkiye'nin Ankara Bürosu'nun önündeki grev masasını ziyaret ederek, işten çıkarılmış 4 basın mensubuna ve TGS ekibine destek verdi. Özel, burada yaptığı açıklamada, Sputnik işverenini hukuk kurallarına uymaya davet etti ve işten atılan çalışanlara işe dönüş yolu açılması çağrısında bulundu.Grevi desteklemek üzere Sputnik Türkiye ile haber ilişkisini askıya alacaklarını açıklayan Özel, "Sputnik’in telefonlarına çıkmayacağız, sorularını yanıtlamayacağız. Basın bültenlerimizi göndermeyeceğiz. Buradaki direnişi destekleyen herkese şunu söylüyoruz. Haksızlığa sessiz kalırsak Sputnik bunu sürdürecek. Grevi kırmaya çalışan Sputnik’e siyasetçiler demeç vermesinler. İnsanlar da yaptıkları haberleri okumasınlar, tıklamasınlar” dedi.CHP’li Özel’e Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut eşlik etti.TGS Örgütlenme Sekreteri İlyas Coşkun, Sputnik Türkiye işvereni ile yürütülen toplu sözleşme müzakere sürecinde masadaki talepleri savunmaya devam ettiklerini dile getirdi.