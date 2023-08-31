'Enerji içeceklerinin çocuklara satışı yasaklansın'

Bu yıl piyasaya çıkan Prime Energy'nin 350 ml'lik kutusu, 200 mg kafein içeriyor. Bu, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da enerji içecekleri için izin verilen kafein seviyesinin üzerinde. Anheuser Busch'un ürettiği rakip enerji içeceği Ghost ve Kim Kardashian'ın Kimade adlı ürünü de 200 mg kafein içeriyor. Monster Energy'nin içindeyse 150 mg kafein bulunuyor.









Chicago Üniversitesi'nden çocuk hastalıkları profesörü ve ortopedi cerrahı Dr. Holly Benjamin, alkol ve sigara satışlarının aksine enerji içeceklerinin satışına belirli bir yaş sınırı uygulanmaması nedeniyle perakendecilerin bu ürünlere erişimi sınırlandırması olasılığının düşük olduğu görüşünde. Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği'ne göre çocuklar için kafeinin kanıtlanmış güvenli bir dozu olması söz konusu değil.





Dr. Benjamin, “Perakendeciler, spor ve enerji içeceklerini farklı noktalara koyabilir ve mağazalarda bu bölümleri farklı adlandırabilir ancak herhangi bir mevzuat olmadan bunu yapacaklarını sanmıyorum. Mevzuat, daha iyi ürün etiketlendirmesi ve yaygın bilinçlenmeyle başlar” dedi.





ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın Prime Energy'nin içindeki kafein miktarına ve çocuklara pazarlanmasına ilişkin soruşturma açması talebini değerlendiriyor.





Prime firması temsilcileri konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti. Ghost Energy, Monster Energy, Kimade, Alani Nu ve Prime Energy de açıklama yapmaları taleplerini yanıtsız bıraktı.





Prime'ın kurucuları olan sosyal medya influencer'ları Logan Paul ve KSI, Ağustos'da bazı medya kuruluşlarına verdikleri söyleşilerde, ürünlerini çocuklara pazarlamadıklarını, perakendecilerin çocuklara satışları denetlemesi gerektiğini söylemişti.





Renkli paketleme anne babaların kafasını karıştırabilir





Amerikan Tıp Birliği, 2013 yılında belirlediği politikayla kafeinli içeceklerin 18 yaş altındaki çocuklara pazarlanmasının yasaklanmasını destekliyor. Birlik ayrıca yüksek kafein içeren enerji içeceklerinin çocukların açamayacağı şekilde paketlenmesi amacıyla yasa çıkarılması için yetkililere çağrı yapıyor.





Reklamcılık sektörünü izleyen kar amacı gütmeyen tüketici hakları örgütü Truth in Advertising'in Direktörü Bonnie Patten, “Enerji içeceği sektörü, sadece yetişkinlerin tüketmesi için imal edilen bu ürünleri çocuklara pazarlıyor. Prime'ın uygun olmayan içecekleri çocuklara pazarlayan firmaların sadece bir örneği olduğunu düşünüyorum” diyor.





Vitamin ve takviye besin ürünleri satan perakendeci GNC, enerji içeceklerinin satışını 18 yaş ve üzerindeki müşterilerle sınırlandırdığını kaydediyor.





Vitamin Shoppe'dan yapılan açıklamada, “Müşterilerimize Vitamin Shoppe'da enerji içecekleri de dahil olmak üzere satılan tüm ürünlerin üzerindeki etiket bilgilerini izlemelerini öneriyoruz” denildi.





Target, açıklama taleplerine geri dönüş yapmadı. Walmart da konuya ilişkin açıklama talebini reddetti.





Hukukçular, enerji içecekleri üzerindeki “çocuklar için önerilmez” ibarelerinin perakendeciler arasında, enerji içeceklerinin çocuklara satışı üzerinde ne gibi kısıtlamalar yapılması konusunda kafa karışıklığına yol açtığını kaydediyor.

Enerji içeceklerinin içindeki kafein miktarının son birkaç yılda artması üzerine bazı ülkeler ve perakendeciler, bu ürünlerin satışını yasakladı. Bazı ülkelerse bu içecekleri satın alanlardan 18 yaş üzerinde olduklarını kanıtlamaları için kimlik kontrolü yapıyor. Amerika ve İngiltere'deyse yüksek dozda kafein içeren enerji içeceklerinin satışı, herhangi bir ulusal çaplı düzenlemeyle yasaklanmış değil.Uzman, “Prime Enerji gibi içinde yüksek dozda kafein olan her türlü enerji içeceği çocuklar için güvenli değildir” şeklinde konuştu.Kafein tüketimi, çocuklarda hızlı ya da düzensiz kalp atışına, baş ağrısına, kasılma nöbetlerine, titremeye, mide bozulmasına ve psikolojik açıdan olumsuz duygusal etkilere yol açabiliyor.Reuters'ın yaptığı söyleşilere ve mağazalardaki gözlemlerine göre Target ve Walmart gibi perakendecilerle Vitamin Shoppe gibi zincirler, Prime Energy ürünlerini satıyor ancak bu ürünleri satın alanların yaş kontrolünü yapmıyor.