Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

İmamoğlu'nun geleceğini Yargıtay belirleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasının kesinleşip kesinleşmeyeceği yeni adli yılda netleşecek. Yerel mahkemenin verdiği karar, henüz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde bekliyor. İstinafın vereceği kararın ardından dosya bu kez Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gidecek. Temyiz sürecinden çıkacak olası bir onama kararı, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi anlamı taşıyor. Bu durum da İmamoğlu'nun 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olmasını engelliyor. Aynı zamanda İmamoğlu'nun yine olası CHP Genel Başkanlığı adaylığının önü de bu kararla kapanacak.

Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmalar

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili seçilemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona ermesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bekletilen dokunulmazlık dosyaları savcılığa gönderilmişti.

HDP kapatma davası









Demirtaş'ın durumu ne olacak?





Gezi davasında cezalar onanacak mı?





Sinan Ateş cinayeti davası açılacak mı?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde öldürüldü. Cinayete ilişkin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, dönemin MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ile tetikçi Eray Özyağcı'nın aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanmıştı. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Durdu Özer'in Ağustos ayı başında Genel Soruşturma Bürosu'ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun başına atanması ise gözleri bir kez daha dosyaya çevirdi. Dosya, Özer ve diğer iki soruşturma savcısının izinde olması nedeniyle Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Yeni adli yılda dosyanın yeniden Özer'e verilip verilmeyeceği netleşecek. Diğer yandan cinayetin ardından Tolgahan Demirbaş'ı evinde saklamakla suçlanan eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Cinayet soruşturmasına ilişkin iddianamenin önümüzdeki aylarda tamamlanarak mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

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