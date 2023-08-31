Samanyolu Haber /Gündem / Süper Mavi Ay nasıl gözlemlendi, neden bu adla anılıyor? /31 Ağustos 2023 06:23

Süper Mavi Ay nasıl gözlemlendi, neden bu adla anılıyor?

Tüm dünyada gökyüzü meraklıları, 30 Ağustos günü karanlığın çökmeye başlaması 14 yıldır ilk kez yaşanan bir güzelliğe tanıklık etti.

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Süper Mavi Ay, birçok ülkede yaza denk gelmesi nedeniyle açık gökyüzünde büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.

Süper Mavi Ay son kez 2009’da görünmüştü.

Mavi, Ay'a renginden dolayı verilen bir isim değil. Peki neden bu ismi alıyor?

Mavi Ay her iki ya da üç yılda bir, aynı ay içinde iki kez dolunay evresi oluştuğunda gözlemlenebiliyor.


Normalde bir yıl boyunca Ay 12 kez dolunay evresine giriyor. Yani ayda bir kez dolunay gözleniyor. Bunların her birinin Çilek Ay, Hasat Dolunayı ya da Solucan Ay gibi özel isimleri var.

Ancak Mavi Ay bunlardan biraz daha farklı.

Ay'ın evreleri her 29,5 günde bir tekrar ediyor. Evrelerin yıl boyunca 12 kez tekrarlanması 354 gün sürüyor. Bir yılın 365 ya da 366 gün sürmesi nedeniyle yılın 13'üncü dolunayı normal isimlendirmelere uymuyor. Bu nedenle Mavi Ay olarak adlandırılıyor.

Mavi ay aynı zamanda bir süper ay olarak gerçekleşiyor. Çünkü Dünya’nın uydusu, kendi yörüngesinde yeryüzüne en yakın noktada oluyor.
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