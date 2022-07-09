Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da sokağa çıkan binlerce kişi Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın evini bastı.



Çıkan olaylarda göstericilerle polis arasında çatışma yaşandığı ve polisin havaya ateş açtığı belirtildi.



Sirasa televizyon kanalı, kalabalığın daha önce sıkı korunan başkanlık sarayına girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı.



Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın ise nerede olduğu bilinmiyor.



22 milyon nüfusa sahip olan Sri Lanka'da bir süredir yakıt, gıda ve ilaç krizi yaşanıyor.



Ülkede giderek derinleşen ekonomik krizin ülke tarihinin en ağır krizi olduğu belirtilirken, toplumun tüm kesimleri krizden etkilenmiş durumda.

