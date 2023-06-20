Berlin’de Başbakanlık Binası’nda gerçekleşen toplantı sonrasında, Scholz’le basını bilgilendiren Stoltenberg, öncelikli olarak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktardı.



NATO zirvesinin Ukrayna'nın ittifaka katılması için resmi bir davetle sonuçlanmayacağı şeklinde çıkan haberleri doğrulayan Stoltenberg, "Vilnius Zirvesi’nde ve zirve hazırlıklarında Ukrayna’ya resmi bir davette bulunmayı planlamıyoruz" dedi, ancak NATO liderlerinin Ukrayna'yı örgüte nasıl yaklaştırabileceklerini konuşacaklarını sözlerine ekledi.



Zirveye Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin katılacağını kaydeden Stoltenberg, savaşın sona ermesi karşılığında "Ukrayna'da dondurulmuş bir çatışmanın kabul edilmemesi" konusunda uyardı.



"Ne kadar çok toprak Ukrayna toprağını özgürleşebilirse, Ukraynalılar müzakere masasında o kadar daha güçlü olur"



NATO Genel Sekreteri, "Hepimiz bu savaşın sona ermesini istiyoruz, ancak adil bir barış çatışmanın dondurulması ve Rusya tarafından dikte edilen bir anlaşmanın kabul edilmesi anlamına gelemez" dedi.



Stoltenberg, Ukrayna’nın başlattığı karşı operasyonun başarılı olmasını umduğunu söyleyerek, "Ne kadar çok toprak Ukrayna toprağını özgürleşebilirse, Ukraynalılar müzakere masasında o kadar daha güçlü olacaktır" dedi.



Almanya Başbakanı Scholz da, ülkesinin Ukrayna'daki savaşın bir süre daha devam edebileceği ihtimaline hazırlıklı olduğunu söyledi. "Buna hazırlanıyoruz ve politikalarımızı buna göre ayarlıyoruz" diyen Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



Vilnius'ta Stoltenberg'in görev süresinin Temmuz 2024'te Washington'da yapılacak NATO yıldönümü zirvesine kadar uzatılmasına karar verilmesi bekleniyor. Alman hükümeti şimdiden 64 yaşındaki Norveçlinin görevde kalması yönünde görüş bildirdi.



Stoltenberg, Air Defender 23 tatbikatına katılacak



Stoltenberg’in, yarın Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Air Defender 23 tatbikatına katılmak üzere Almanya’nın kuzeyindeki Jagel Hava Üssü'ne gideceği ifade edildi.



Stoltenberg’e Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius eşlik edecek.



Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 23 Haziran tarihine kadar sürecek tatbikat, 250 uçak ve 10 binden fazla personel tarafından gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 151’inci Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 savaş uçağı da tatbikatta yer alıyor.