"Sudan’daki darbe protestosunda ateş açıldı"

Afrika'nın önde gelen ülkelerinden olan Sudan'da Ömer el Beşir’in 2019 yılında darbe ile devrilmesi sonrasında Sudan'da sular durulmuyor.





Yönetimdeki darbe unsurlarını protesto eden Sudanlılara ateş açıldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre başkent Hartum başta olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı eylemler yapıldı. Sudan Meslek Odaları Birliği ve direniş komitelerinin çağrısıyla sokaklara inen halk, yönetimin acilen sivil bir hükümete devredilmesini, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, darbenin arkasındaki generallerin tasfiyesini ve yargılanmalarını talep etti. başkent Hartum başta olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı eylemler yapıldı. Sudan Meslek Odaları Birliği ve direniş komitelerinin çağrısıyla sokaklara inen halk, yönetimin acilen sivil bir hükümete devredilmesini, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, darbenin arkasındaki generallerin tasfiyesini ve yargılanmalarını talep etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin protestoya katılanlara gerçek mermi sıktığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Darbeyle iktidara gelerek 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Ömer el Beşir’in 2019 yılında devrilmesinin ardından, üyeleri askerlerle sivillerden oluşan Sudan Egemenlik Konseyi isimli bir koalisyon, hükümet görevini üstlenmişti. Bu konseyin 2023 yılında, tamamen sivillerden oluşan bir hükümet göreve gelene dek geçici olarak ülkeyi yönetmesi planlanıyordu. Ancak ordu, 25 Ekim 2021 tarihinde darbe ile iktidarı ele geçirip, geçici sivil hükümetin üyelerini tutukladı ve darbe-karşıtı gösterileri şiddetle bastırdı.