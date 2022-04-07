Son dönemde et ve süt ürünlerine gelen zamlar sonrasında ortaya çıkan tablo tartışma konusu olmaya devam ediyor.





Bu konu çerçevesinde yarın saat 10:00'da Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edeceğini açıklayan ve randevu talebine dönüş olmadığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." ifadelerini kullandı.







TWİTTER'DAN AÇIKLADI







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'nu yarın saat 10.00'da ziyaret edeceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" ifadelerini kullandı.





Kurumdan randevu istediğini ama dönüş olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" dedi.