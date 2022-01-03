Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da sular durulmuyor /03 Ocak 2022 08:25

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da haftalar önce orduyla tartışmalı bir anlaşma yaparak yeniden göreve getirilen Başbakan Abdalla Hamdok istifa ettiğini açıkladı.

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan Ordusu, geçen Ekim ayında yönetime el koymuş ve Hamdok'u ev hapsine almıştı. Ancak darbenin lideriyle yapılan güç paylaşımına dayalı anlaşmanın ardından görevine iade edilmişti.

Darbe karşıtları ise anlaşmayı reddetti ve tamamen sivil bir yönetim istediler.

Hamdok televizyondan yaptığı açıklamada "Sudan'ın varlığını tehdit eden tehlikeli bir dönüm noktasında olduğunu" söyledi.

Ülkenin "bir felakete doğru kaymasını önlemek için elinden geleni yaptığını söyleyen Hamdok "bir uzlaşmaya varmak için yapılanlara karşın bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Hamdok "Başbakan olarak sorumluluğu geri verip, istifayı açıklama kararı aldım. Böylece bu asil ülkenin sivil bir demokratik yönetime geçiş sürecine önderlik edecek başka bir kadın ya da adama şans vermek için" diye de ekledi.

Sudan'da sivil ve askeri liderler, ülkeyi uzun süredir yöneten Ömer el Beşir'in 2019'da halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından, ülkeyi demokratik yönetime götürmeyi amaçlayan, güç paylaşımına dayalı bir uzlaşmaya vardı.

Hamdok ile Kasım ayında varılan uzlaşmaya göre yeniden göreve gelen başbakan seçimlere kadar bir teknokratlar hükümetini yönetecekti. Ancak yeni sivil hükümetin ne kadar güçlü olacağı belirsizdi ve eylemciler orduya güvenmediklerini vurguladı.

Başkent Hartum ve Omdurman kentlerinde Pazar günü düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı. Protestocular "halk iktidara" sloganları atarken, ordudan da siyasetten uzak durmasını talep ettiler.

Demokrasi yanlısı Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre darbeden bu yanaki eylemlerde en az ikisi Pazar günü olmak üzere 50'den fazla kişi öldü.

Darbe lideri General Abdülfetteah el-Burhan, ordunun geçen Ekim'de çıkmak üzere olan iç savaşı önlemek için yönetime el koyduğunu savundu. El Burhan, Sudan'ın hala sivil yönetime geçişe bağlı olduğunu ve seçimlerin Temmuz 2023'te yapılacağını belirtti.
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