Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu’dan 15 Temmuz tehdidi: O gece yapamadıklarımız var! /16 Temmuz 2022 12:20

Süleyman Soylu’dan 15 Temmuz tehdidi: O gece yapamadıklarımız var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay Meydanı’nda 15 Temmuz’un 6. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Soylu, “O gece yapamadıklarımız var. Hele bir daha kalkışsınlar, o gece yapamadıklarımızı tamamlamak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

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Türk milletinin bir ‘yolculuk’ içinde olduğunu anlatan Soylu, “Biz Müslümanlığın, İslamiyet’in son kalesiyiz. Biz 2 bin 200 yıllık büyük bir devlet geleceğinin temsilcileriyiz, bunu biliyoruz. Biz şu anda Hacı Bayram-ı Veli’nin dergahındayız, bunu biliyoruz. Biz büyük, asil bir milletiz. Biz bunun farkında ve idrakindeyiz.” dedi.

Artık Türkiye’de kimsenin darbe yapmaya gücünün yetmeyeceğini belirten Soylu, ardından şunları söyledi: “O gece yapamadıklarımız var. Hele bir daha kalkışsınlar, o gece yapamadıklarımızı tamamlamak boynumuzun borcudur. Bu millet bizim ne dediğimizi, biz onların ne dediğini en iyi şekilde anlıyor. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli olarak görürüz biz meseleyi. Bu kadar açık ve nettir.” diye konuştu.
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