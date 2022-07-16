AYM’den Figen Yüksekdağ kararı: ‘Seçilme hakkı ihlal edildi’

AYM, Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmaya devam edilmesini, bu yargılama sonrası ceza verilerek dokunulmazlığının kaldırılmasını, bu nedenle milletvekilliğinin düşürülmesini “seçilme hakkının ihlali” olduğuna hükmetti.







Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilmeden önce Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi Yasemin Çiftçi’nin 13 Şubat 2012’de Adana’daki mezarı başındaki anmaya katılan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan çıkan mahkûmiyet kararı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinde ihlal kararı verdi. Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının sürmesinin yasama dokunulmazlığı ihlali olduğunu değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiği hükmüne vardı.





AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.