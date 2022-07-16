Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den Figen Yüksekdağ kararı: ‘Seçilme hakkı ihlal edildi’ /16 Temmuz 2022 12:13

AYM’den Figen Yüksekdağ kararı: ‘Seçilme hakkı ihlal edildi’

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın yargılandığı davada hak ihlali kararı verdi.

SHABER3.COM

AYM, Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmaya devam edilmesini, bu yargılama sonrası ceza verilerek dokunulmazlığının kaldırılmasını, bu nedenle milletvekilliğinin düşürülmesini “seçilme hakkının ihlali” olduğuna hükmetti.
 
Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilmeden önce Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi Yasemin Çiftçi’nin 13 Şubat 2012’de Adana’daki mezarı başındaki anmaya katılan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan çıkan mahkûmiyet kararı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinde ihlal kararı verdi. Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının sürmesinin yasama dokunulmazlığı ihlali olduğunu değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiği hükmüne vardı.

AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM’den Figen Yüksekdağ kararı: ‘Seçilme hakkı... Sonraki Haber >>

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:46