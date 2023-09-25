Süleyman Soylu’nun ‘yeni adresi belli oldu’

Kaplan, yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Kaplan’ın yönettiği örgüte yönelik soruşturma devam ederken Kaplan’ın Soylu’ya yakın olduğu belirtiliyor.





Bahçeli’yse, Kaplan’ın Soylu’yla ilişkilendirilmesine ‘sert tepki’ göstererek Soylu’ya ‘sahip çıktı.’







Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli şunları söyledi:





*Adli vakıa üzerinden devamlı surette eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.