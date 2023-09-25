Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’nin İstanbul adayı olacak’ iddiasına Muharrem İnce'den cevap /25 Eylül 2023 14:49

İYİ Parti’nin İstanbul adayı olacak’ iddiasına Muharrem İnce'den cevap

Yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İBB adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce, konunun gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olacağına dair iddiayı reddetti.

Yerel seçimlere aylar kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını belirtip "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" açıklamasında bulunmuştu.

Eski CHP Milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Akşener’in bu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin adayının Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce olacağını söylemişti. Sevigen şunları ifade etmişti: “Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”

Bu iddia üzerine eski DSP Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Masum Türker, TV100 canlı yayınında, konuya ilişkin olarak Muharrem İnce’yi aradığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Ben Muharrem İnce’ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki ‘Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener’in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında’. O da bana ‘Öyle bir konu yok’ yanıtını verdi.”

Gazeteci Şaban Sevinç de İnce ile görüştüğünü belirterek, iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi. Sevinç, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İnce ile görüştüm… Muharrem İnce’nin, Ekrem İmamoğlu’na karşı İyi Parti İstanbul adayı olacağı iddiası gerçek dışı. Böyle ‘saçma’ iddiaları muhataplarına sormadan, hadi bunu geçtim ‘olabilirliğini’  tartmadan tartışmaya ne demeli peki” diye yazdı.
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