Samanyolu Haber /Spor / Sumudica yerine gelen isim belli oldu /07 Şubat 2022 20:16

Sumudica yerine gelen isim belli oldu

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sumudica yerine gelen isim belli oldu

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre, kulüpte futbolcu olarak forma giyen Adem Büyük, takımın yeni futbol sorumlusu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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