Samanyolu Haber /Gündem / Suna Kan hayatını kaybetti /11 Haziran 2023 11:20

Suna Kan hayatını kaybetti

Piyanist Gülsin Onay sosyal medya hesabından keman virtüözü Suna Kan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybetti. Sanatçı 2017 yılının Mayıs ayında sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre konser vermediğini belirterek, "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" demişti.

Kaan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Gülsin Onay, "Suna Kan’ı kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun.. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla" ifadesini kullandı. 

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