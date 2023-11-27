Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’de bu hafta ikinci hakem sakatlığı /27 Kasım 2023 22:24

Süper Lig’de bu hafta ikinci hakem sakatlığı

Başakşehir-Pendikspor maçının yardımcı hakemi Cemil Tunç, ev sahibi takımın bir atağı sırasında attığı deparın ardından sakatlandı.

SHABER3.COM

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakemlerden Cemil Tunç sakatlık geçirdi.

Maçın 20. dakikasındaki Başakşehir atağında hızlı hücumu takip etmek için depar atan hakem Tunç, pozisyon bitiminde kendisini yere bıraktı.

Oyunu durduran orta hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına çağırıp hakem Cemil Tunç’a ilk müdahaleyi yaptırdı.

Tedavinin ardından Tunç’un maça devam edemeyeceğine karar verilince mücadelenin 4. hakemi Oğuzhan Çakır, bayrağı alarak Cemil Tunç’un yerine geçti.

Bu sakatlıkla birlikte bu hafta Süper Lig’de 2. hakem sakatlandığı yaşandı. Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan da bacağından sakatlanarak yerini 4. hakeme bırakmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig’de bu hafta ikinci hakem sakatlığı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:30:04