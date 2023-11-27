Süper Lig’de bu hafta ikinci hakem sakatlığı

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakemlerden Cemil Tunç sakatlık geçirdi.



Maçın 20. dakikasındaki Başakşehir atağında hızlı hücumu takip etmek için depar atan hakem Tunç, pozisyon bitiminde kendisini yere bıraktı.



Oyunu durduran orta hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına çağırıp hakem Cemil Tunç’a ilk müdahaleyi yaptırdı.



Tedavinin ardından Tunç’un maça devam edemeyeceğine karar verilince mücadelenin 4. hakemi Oğuzhan Çakır, bayrağı alarak Cemil Tunç’un yerine geçti.



Bu sakatlıkla birlikte bu hafta Süper Lig’de 2. hakem sakatlandığı yaşandı. Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan da bacağından sakatlanarak yerini 4. hakeme bırakmıştı.