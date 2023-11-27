Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan ile Sanchez arasında kritik görüşme /27 Kasım 2023 21:31

Erdoğan ile Sanchez arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

“DURUŞUNUZ KIYMETLİ”

Erdoğan görüşmede, “İspanya hükümetinin İsrail’in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin’in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu” ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye’nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu” belirtti.
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