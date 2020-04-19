Suudiler resmi fetva yayınladı: Bu yıl cemaatle teravih yok

Konseyden yapılan açıklamada, "Müslümanlar hastalığın yayılmasının ana kaynağı olan kalabalık ortamlardan uzak durmalılar... ve insanlarının hayatını korumanın da kişiyi Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğunu hatırlamalılar," sözlerine yer verildi.







Cuma günü ayrı bir açıklama yapan Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh de Covid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurdu.





Şeyh, ramazan ayında teravih namazının evlerde kılınacağını belirterek, salgının uzaması ve ramazan ayının sonuna kadar alınan önlemlerin devam etmesi durumunda bayram namazının da yine evlerde kılınacağını ifade etti.





Suudi Arabistan'da, Covid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış ayrıca, camilerde ramazan ayında itikafa kalınmaması ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.





Ülkede, 20 Mart'ta salgın sebebiyle Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de namaz kılmaya yasak getirilmişti.





Covid-19 kaynaklı can kaybının 87'ye çıktığı Suudi Arabistan'da toplam vaka sayısı da 7 bin 142 olarak açıklandı.