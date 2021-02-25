Samanyolu Haber /Gündem / Taarruz helikopteri Atak Emniyet'e teslim edildi /25 Şubat 2021 13:59

Taarruz helikopteri Atak Emniyet'e teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Atak helikopterinin ilki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne törenle teslim edildi.

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Türk mühendisler tarafından üretilen taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 ATAK'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim töreni, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki tesisinde gerçekleşti. Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz katıldı.
Atak, artık sadece TSK envanterinde değil

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ise envanterlerine kattıkları hava araçlarının sayısının ve niteliğinin artmasıyla sadece terörle mücadele değil, narkotik suçlar, organize suç örgütleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve her türlü polisiye operasyonel faaliyetlerinde daha hızlı daha etkin hareket kabiliyeti elde ettiklerini kaydetti.
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