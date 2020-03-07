Tabutta reklam!

Önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden hafız İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar bugün Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Coşar'ın naaşının konulduğu tabutun üzerinde yer alan bir otomobil firmasının web sitesine ait reklam şaşkınlıkla karşılandı.
Firma yetkilisi, Haberler.com'a verdiği mülakatta. "Reklamcının hatası olabilir. Yapılan tamamıyla yanlış, etik değil." ifadesini kullandı.
DEVLET ERKÂNI ORADAYDI
Törene ailenin yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı.