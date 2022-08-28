Tabutta tahliye LeMan'ın kapağında

Son 8 ayda aralarında tahliyeleri Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından engellenen hasta tutukluların da bulunduğu 43 mahpus cezaevinde hayatını kaybetti.







Hasta ve infazı yakılan tutukluların serbest bırakılması için mahpusların ailelerinin başlattığı Adalet Nöbeti’nin 273. gününde, Adalet Bakanı ve siyasi partilere seslenen tutuklu yakınları, cezaevlerinden her gün cenazelerin çıktığını belirterek, hasta tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.





Bu çağrıyı kapağına taşıyan LeMan, karikatürde cezaevinde ölen bir mahpusun tabutunun başında bekleyen gardiyanı resmetti.







