Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye soğuk duş: Fark açıldı /28 Ağustos 2022 12:09

AKP'ye soğuk duş: Fark açıldı

Gündemden düşmeyen 2023 seçimleri için yeni bir anket daha yayınlandı. ALF araştırmanın anketinden AKP'ye kötü haberler çıktı.

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ALF Araştırma son seçim anketini paylaştı. 

Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan ALF, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CUMHUR'A KÖTÜ HABER
Cumhuriyet'in haberine göre 25 - 27 Ağustos 2022 tarihlerinde 4. bin 400 kişi ile (CATI) gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, Cumhur İttifakı yüzde 33,7 oldu. Millet İffakı ise farkı açarak yüzde 47'ye ulaştı. 

CHP BİRİNCİ PARTİ
Seçmenlerin yüzde 28,3'ü CHP derken, AKP'nin yüzde 27,0 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 18,2 ile İYİ Parti takip etti. 

 Seçmenlerin yüzde 8,2'si HDP, yüzde 6,7'si MHP derken; yüzde 2,3'ü ise DEVA yanıtı verdi.


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