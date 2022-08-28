Türk jetlerine Yunanistan'dan radar kilidi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’ların 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında, Yunanistan tarafından Türkiye'ye yönelik, NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak görülen bir olay gerçekleşti.







Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, görevdeki Türk jetlerine, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi takıldı. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 ‘ya yerden havaya füze kilidi attı.





Yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar, planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.