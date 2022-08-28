Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Hepsi milletin düşmanı /28 Ağustos 2022 11:50

Kılıçdaroğlu: Hepsi milletin düşmanı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. 24 Ağustos'ta paylaştığı videoyu alıntılayan CHP lideri, "Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller" ifadelerini kullandı.
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