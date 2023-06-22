‘Tacize uğradım’ diyen kadını korumak isteyen esnaf öldürüldü

TR724'te yer alan habere göre Esenyurt’ta bir kadın sokakta tartıştığı Arda G.’den kaçarak tekstil işiyle uğraşan Mehmet Ali Tanyıldız’ın iş yerine girdi. Kadın, peşinden gelen Arda G.’yi tanımadığın belirterek “Taciz ediyor, laf atıyor” dedi. Mehmet Ali Tanyıldız, dışarı çıkarak Arda G. ile tartıştı.



Arda G. olay yerinden ayrıldıktan birkaç dakika sonra ağabeyi Mete G. ve arkadaşı Sedat B. ile birlikte geri döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Arda G.’nin elindeki silahı ateşlemesi sonucu Mehmet Ali Tanyıldız göğsünden vuruldu. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. ise bacağından yaralandı.



Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Tanyıldız kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay sonrası evlerini tespit ettiği şüphelilerden Mete G. ile kardeşi Arda G. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet silahı ise ekiplerin araması sonucu Turgut Özal Stadı yanında bulundu.



SALDIRGAN TUTUKLANDI



Bu arada yakalanan şüpheliler şüpheliler, “kasten öldürme” suçundan adliye sevk edildi. Silahı kullandığı belirlenen Mete G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.