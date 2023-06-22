Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, Dink cinayetinde ihmali bulunanların beraat kararlarını onadı /22 Haziran 2023 22:56

Yargıtay, Dink cinayetinde ihmali bulunanların beraat kararlarını onadı

Yargıtay, görevini yapmayarak Hrant Dink'in öldürülmesine göz yuman dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada, Yargıtay incelemesini tamamladı. Üst mahkeme, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan verilen beraat kararlarını onadı. Engin Dinç, cinayeti işleyecek kişileri bilmesine rağmen cinayet hazırlığı yapan suç örgütüne operasyon yaptırmayarak açık ve yakın tehlike altında bulunan Hrant Dink’in yaşam hakkını korumamakla suçlanıyordu.

BU TÜR EYLEMLER PLANSIZ, TASARIMSIZ GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ

Yargıtay, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat elemanlarının birlikte ve aynı zaman diliminde olayın içerisinde olduklarını belirterek, örgütsel faaliyet kapsamında ve örgütsel amaca yönelik hareket ettiklerini aktardı. Bu şekilde büyük çaplı örgütsel nitelikteki eylemlerin plansız, tasarlamasız ve rastgele gerçekleştirilemeyeceğine dikkati çeken Yargıtay, bu hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

CİNAYET BİR PLAN DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dink’in öldürülmesi olayında şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığını belirten Yargıtay, öldürme kararı üzerinde ısrar ve sebatla düşünüldüğünü, öldürme kararıyla kararın icrası arasında makul bir süre geçtiğini ve kararın plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

YILMAZER VE AKYÜREK’İN HÜKÜMLERİ ONANDI

Yerel mahkeme, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’i “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün’ü de “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan mahkum etmişti. Yargıtay, bu hükümleri onadı.

YARGITAY BAZI HÜKÜMLERİ BOZDU

Yargıtay, Volkan Şahin “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan, Şükrü Yıldız’ın “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan, Mehmet Ali Özkılınç’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan mahkum edildiğini hatırlattı. Dosya kapsamı itibarıyla mahkumiyetlerini gerektirir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten Yargıtay, atılı suçlardan beraatleri yerine delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu mahkumiyetlerine karar verildiğini aktardı ve hükmü bozdu.

SANIKLARIN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanıklar Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Veysal Şahin, Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu’nun tahliye taleplerini reddeden Yargıtay, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yargıtay, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarını ise onadı.
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