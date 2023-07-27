Tahıl koridoru NATO gündeminde

Toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru İnisiyatifi’ydi. Taraflar, son gelişmelere ilişkin istişarelerde bulundular. Rusya’nın çekilme kararının kınandığı toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, “Rusya uluslararası hukuka ve Ukrayna tahılına bağımlı olan dünya halklarına karşı büyük bir saygısızlık sergilemeye devam ediyor” dedi.





Rusya’nın Karadeniz’e ilişkin son açıklama ve yaklaşımlarını eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bölgenin İttifak açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Herhangi bir saldırıya karşı müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Müttefikler, Türkiye’nin inisiyatife ilişkin süren çabalarını memnuniyetle karşıladılar.