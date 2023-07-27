Samanyolu Haber /Gündem / Tüpe biir ayda ikinci zam; fiyatı 480 liraya çıktı! /27 Temmuz 2023 10:49

Tüpe biir ayda ikinci zam; fiyatı 480 liraya çıktı!

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından tüp fiyatlarına ikinci kez zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 440 liradan 480 liraya yükseldi.

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Tüp fiyatlarına, seçimin hemen ardından yapılan zammın ardından yeni bir zam daha geldi.  Birçok marka tüp fiyatlarında değişikliğe gitti.


Zam sonrası güncel fiyatlar ise şöyle:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 95,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 480,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 480,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası
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