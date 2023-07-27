Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız /27 Temmuz 2023 10:55

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle görüştü. Kılıçdaroğlu, “Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız” mesajı verdi.

SHABER3.COM

CHP’de bu hafta sonu genel merkez ile “değişim isteyenleri” yüzleştiren belediye başkanları toplantısı ve parti meclisi toplantısı “gergin” geçmişti. Toplantılar sonrası Kılıçdaroğlu, ilk kez partisinin önceki gün düzenlenen grup toplantısında kamuoyunun karşısına çıktı ancak tartışmalara ilişkin konuşmadı.
Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu sonrası da partisinin milletvekilleri ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP PM ve MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda sadece Kılıçdaroğlu ve grup başkanı Özgür Özel konuştu. Uzun konuşmayan Kılıçdaroğlu, milletvekillerine 2024’te yapılacak “yerel seçimlere odaklanmaları” talimatı verdi. 

‘HALKA DOKUNUN’ TALİMATI
CHP’deki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, Meclis faaliyetlerinin önemli olduğunu belirterek “Çalışmalara katılın, hazırlıklı olun. Parti disiplinine uyun. Bölgenizde çalışın. Halka dokunun. Esnafla, yurttaşla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle bir araya gelin. Şehit ailelerini ziyaret edin, sıkıntılarını dinleyin. Az oy alınan köylere gidin. Taleplerini, sıkıntılarını öğrenin. İnsanların derdini dinleyin. AKP’nin yaptıklarını da bizim yaptıklarımızı da anlatın” dediği belirtildi.

Partide son yaşanan tartışmalara değinerek “birlik” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Söyleyeceğiniz bir şey varsa yöneticilerle konuşun ama basının önünde parti meselelerini tartışmayın. Eğer kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız” mesajı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu dün ayrıca Meclis’te 28’inci yasama döneminde görev almaya başlayan 60 yeni CHP’li milletvekilini 12’şerli 5 grup halinde Meclis’te kabul etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı:... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:08