Samanyolu Haber /Gündem / Tam ilişkiler normalleşiyor derken Washington'dan kriz çıkaracak hamle... /27 Temmuz 2023 10:58

Tam ilişkiler normalleşiyor derken Washington'dan kriz çıkaracak hamle...

Son dönemde ilişkilerin daha sakin seyrettiği Ankara-Washington hattında gerilim artıran yeni bir açıklama geldi.

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Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından sonra ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Ankara-Washington hattında dikkat çekici bir açıklama geldi…

Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışıyla ilgili bir açıklama ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez’den geldi. Geçmişte de Ankara yönetimini sık sık eleştiren ve Yunan lobisiyle yakın bağı olan Menendez, Türkiye’ye F-16 satışına karşı olduğunu yineledi.

“YENİ BİR ŞEY YOK”

ABD Başkanı Joe Biden ve kurmaylarının Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktığı bir dönemde İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Menendez, bu satışa karşı olmaya devam ettiğini dile getirdi. Menendez, “Endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Yeni bir şey yok” dedi.

Türkiye’deki insan hakları ihlalleri, Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi ve Türkiye’nin Yunanistan’a karşı tavrı sebebiyle bu satışa karşı olduğunu sık sık dile getiren Menendez, “İsveç, Erdoğan’ın ‘Tamam İsveç NATO üyesi olabilir’ demesine rağmen halen Türkiye’den oy almadı. Erdoğan oylama yaptırabilirdi. Ama yapmadı” dedi.

Menendez ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiden dolayı endişeli olduğunu söyleyerek, “Diğer NATO üyelerine karşı saldırgan bir tutumu olan bir NATO üyesine F-16 satmaya çalışmak nasıl bizim işimize gelir” yorumunu yaptı. Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bakanlığın danışmaya devam ettiğini dile getirdi.

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

NATO üyesi olan Türkiye, 2021 yılının Ekim ayında ABD’den 20 milyar dolar değerinde Lockheed Martin yapımı F-16 ve yaklaşı k80 modernizasyon kiti satın almak istemişti.

Başta bu satışa ikna olmayan Biden daha sonra bu satışı desteklediğini açıklamıştı.

MENENDEZ NE YAPABİLİR?

Büyük silah satışlarının gayrı resmi değerlendirme süreçlerinde Kongre Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderleri anlaşmaları askıya alabilir ve insan hakları endişeleri de dahil olmak üzere birçok konuda gerekçe gösterebilir.

Fakat ABD Başkanı Biden’ın sürece müdahale ederek onay verme yetkisi bulunuyor.
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