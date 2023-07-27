İşitme kaybına ilişkin şaşırtan buluş

Kalp ve damar sağlığını koruyan, trigliserit seviyesini düşüren, iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi yükselten, kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olan ve yüksek tansiyonu önleyen Omega-3 yağ asitleri sağlık açısından oldukça önemlidir.













Bu asitlerin bir alt grubu, DHA olarak bilinen dokosaheksaenoik asittir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, düşük DHA işitme kaybıyla ilişkilendirilebilir.





Araştırmacılar, yüksek DHA seviyelerine sahip orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin yaşa bağlı işitme sorunları yaşama ihtimalinin, düşük DHA seviyelerine sahip olanlara göre yüzde 8 ila yüzde 20 daha az olduğunu söylüyor.













OMEGA 3 KULAK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?





Çalışma, yaşları 40 ila 69 arasında değişen 115.000'den fazla kadın ve erkek hakkında veri topladı. En yüksek DHA seviyelerine sahip olanların, en düşük DHA seviyesine sahip olanlarla karşılaştırıldığında, hiçbir işitme sorunu bildirmeme olasılığı yüzde 16 daha fazlaydı.













En yüksek DHA seviyelerine sahip olanlar, en düşük DHA seviyelerine sahip olanlarla karşılaştırıldığında, gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamada zorluk yaşadıklarını bildirme olasılıkları da yüzde 11 daha azdı.





Araştırmacılar, omega-3 yağ asitlerinin iç kulaktaki hücreleri korumaya yardımcı olabileceğini veya yüksek seslere, kimyasallara veya enfeksiyonlara karşı enflamatuar tepkileri azaltabileceğini ve böylece yaşa bağlı işitme kaybına karşı koruyabileceğini düşünüyor.







Omega-3 yağ asitleri balık, kabuklu yemişler, tohumlar ve balık yağı gibi besin takviyelerinde bulunur. Somon gibi daha yağlı balıklar yemek veya balık yağı takviyeleri almak DHA düzeylerini yükseltebilir.