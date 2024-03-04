Tahir Elçi cinayeti tanığına işkence iddiası; HSK, savcı hakkındaki şikayeti işleme almadı

MLSA'dan Deniz Tekin'in haberine göre Tanık Deniz Ataş, 17 Ağustos 2021’de, Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na gönderdiği ve dava dosyasına giren mektubunda Sur ilçesinden çıkarken gözaltına alındığını, kolluğun ağır işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığını belirtti. Bir komutanla yanına gelen savcı K.K’nin, "Elçi cinayetinin Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır tarafından işlendiğini" söylemesi için kendisine baskı yaptığını, kendisini ölümle tehdit ettiklerini ve istedikleri gibi ifade verirse serbest bırakılacağının söylendiğini anlattı.







Ataş, gözaltında tutulduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne gelen savcı K.K’nin kendisine “Korkma şerefim ve namusum üzerine seni bıraktıracağım. Bu olayları PKK’nin üzerine yıkmamıza yardımcı ol. Avukat gelirse bu konuşmalardan bahsetme, senin de avukatında başı ağrır, yoksa hiç kurtulamazsın” dediğini aktardı.





MAHKEME, SAVCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYI REDDETTİ

Tanık ifadelerinin mahkeme kayıtlarına girmesinin ardından Elçi ailesi avukatları, cinayet dosyasında görevli olmayan savcı K.K’nin tanığı baskı ve tehditle yönlendirerek, hukuka aykırı delil yarattığı gerekçesiyle hakkında hem Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) hem de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Elçi davasına bakan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi ise dava dosyasında tanık Deniz Ataş’ın verdiği ifadeleri destekleyecek “somut bilgi ve belge” bulunmadığı gerekçesiyle bu talepleri reddetti.





Bunun üzerine Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, tanığı baskı altına alarak yönlendiren cumhuriyet K.K. ile bir dönem Elçi cinayeti soruşturmasını yürüten savcı U.İ. hakkında HSK’ye şikâyette bulundu. HSK Birinci Dairesi, savcılar K.K. ve U.İ. ve hakkındaki şikâyeti işleme almama kararı aldı. Kararda, şikâyetin neden işleme alınmadığının gerekçesi yer almadı. Kararın yeniden incelenmesi için yaptığı itiraz da HSK Birinci Dairesi’nce reddedildi. Bunun üzerine HSK’nin ilgili dairesinin verdiği kararın “eksik inceleme” sonucunda hukuka aykırı şekilde verildiği gerekçesiyle HSK Genel Kurulu’na yapılan itiraz şu anda incelenmeyi bekliyor.





SAVCILAR TERFİ ETTİ, TANIK BAŞKA BİR CEZAEVİNDE SÜRGÜN EDİLDİ

Tanığı gerçeğe aykırı beyanda bulunmaya zorlayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suçlanan savcılar, HSK kararıyla terfi edildi. K.K, Manisa Cumhuriyet Başsavcı vekili olurken, U.İ. ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi oldu. Tanık Ataş verdiği ifadelerin ardından Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.