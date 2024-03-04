İmamoğlu'nun ekibi Kurum'a fena gol attı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının açılışına davet etti.







Kurum'un bugün yaptığı konuşmada 16 Mart'ta açılacak olan M5 metro hattını seçim vaadi olarak açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından Kurum'un konuştuğu videoyu alıntılayarak paylaşım yapan Ongun, "16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de" ifadelerini kullandı.