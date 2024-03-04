Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'ya giriş başvurusu bile yok: 3 ülkenin kapıları kapalı /04 Mart 2024 17:40

Avrupa'ya giriş başvurusu bile yok: 3 ülkenin kapıları kapalı

Vize acenteleri Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşları uyardı. Avrupa'ya gitmek isteyenlerin hayalleri suya düşebilir. Çünkü, yetkililer İspanya ve İtalya için nisan ortasına kadar, Almanya için ise 30 Mart’a kadar randevuların dolu olduğunu açıkladı.

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Avrupa'ya gitmek isteyenlere mini bir tatil planı yapanlara kötü haber geldi. Acenta yetkilileri vize başvurularındaki doluluk oranlarını açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR ŞİMDİDEN DOLU
Acente yetkilileri İspanya ve İtalya için nisan ortasına kadar, Almanya için ise 30 Mart’a kadar randevuların dolu olduğunu açıkladı. Bazı ülkede de randevu sistemleri kapalı ve ne zaman açılacağı belli değil.

SCHENGEN ALMAK HAYAL OLMUŞ VAZİYETTE
Gazete Oksijen’den Esen Dolma’nın bildirdiğine göre, vize acentelerine göre, en çok başvuru yapılan ülkeler arasında Almanya, Hollanda ve Yunanistan olduğu kaydedildi. Avrupa’daki Schengen Bölgesi ülkeleri için randevu almak zaten hayal oldu...

AVRUPA’YA VİZE ZORLAŞTI: SEBEBİ GÖÇ
Schengen Bölgesi’nde, geçtiğimiz yıla göre özellikle de Almanya, İtalya ve Hollanda için vize randevusu bulmanın zorlaştığını söyleyen, ‘Çilek Vize’ isimli acentenin yöneticisi Erol Sağdıç, “Bu durumun birkaç sebebi var:

Birincisi, konsoloslukların vize işleme kapasitesi sınırlı ve artan talebi karşılamakta zorlanıyorlar.

İkincisi de, Almanya’nın 2023 yılı sonunda başlattığı nitelikli ve niteliksiz göç yasası, vize taleplerinde artışa neden oldu” diyor.
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