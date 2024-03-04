Avrupa'ya giriş başvurusu bile yok: 3 ülkenin kapıları kapalı

Avrupa'ya gitmek isteyenlere mini bir tatil planı yapanlara kötü haber geldi. Acenta yetkilileri vize başvurularındaki doluluk oranlarını açıkladı.







ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR ŞİMDİDEN DOLU

Acente yetkilileri İspanya ve İtalya için nisan ortasına kadar, Almanya için ise 30 Mart’a kadar randevuların dolu olduğunu açıkladı. Bazı ülkede de randevu sistemleri kapalı ve ne zaman açılacağı belli değil.





SCHENGEN ALMAK HAYAL OLMUŞ VAZİYETTE

Gazete Oksijen’den Esen Dolma’nın bildirdiğine göre, vize acentelerine göre, en çok başvuru yapılan ülkeler arasında Almanya, Hollanda ve Yunanistan olduğu kaydedildi. Avrupa’daki Schengen Bölgesi ülkeleri için randevu almak zaten hayal oldu...





AVRUPA’YA VİZE ZORLAŞTI: SEBEBİ GÖÇ

Schengen Bölgesi’nde, geçtiğimiz yıla göre özellikle de Almanya, İtalya ve Hollanda için vize randevusu bulmanın zorlaştığını söyleyen, ‘Çilek Vize’ isimli acentenin yöneticisi Erol Sağdıç, “Bu durumun birkaç sebebi var:





Birincisi, konsoloslukların vize işleme kapasitesi sınırlı ve artan talebi karşılamakta zorlanıyorlar.





İkincisi de, Almanya’nın 2023 yılı sonunda başlattığı nitelikli ve niteliksiz göç yasası, vize taleplerinde artışa neden oldu” diyor.