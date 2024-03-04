Trafik kazası geçiren Destici hastaneye kaldırıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün miting yapmak üzere Sivas'tan Tokat'ın Reşadiye ilçesine doğru yola çıktı.
Destici'nin de içinde olduğu makam aracı, Reşadiye ilçesi Çakmak köyü mevkisinde, sürücünün kontrolünden çıktı.
Araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada Destici ile koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek de Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
Seylek, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, ilçe yakınlarında kaza yaptı. Başkanımızın durumu iyi. Tedavileri için Tokat'a sevk edildi." dedi.