AKP'liler Murat Kurum'u Erdoğan'a şikayet etmiş; İşte sebebi!

Yerel seçimlere doğru gidilirken AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum, vaatleri yerine gafları ile gündeme gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Kurum’un gafları, Erdoğan’ın gündemine de gelmiş.







Birçok gafa imza atan Kurum ayrıca kendisini protesto eden TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı sanmıştı. Sosyal medyada bu videolar dolaşıma girince, rakibi İmamoğlu ise Kurum için ‘acemi aday’ nitelendirmesi yapmıştı.







AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’un kampanya sürecinde gün aşırı ‘gaf’ yapması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemine geldi. İddiaya göre Erdoğan, Kurum’a güvendiğini söylemiş.





PolitikYol'dan Altan Sancar'ın haberine göre, Murat Kurum'un yarattığı rahatsızlık, Erdoğan ile AKP’nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve seçim sürecin değerlendirildiği toplantıda ele alındı.







Partililer Murat Kurum rahatsızlığını Erdoğan'a iletti, arka arkaya gelen gafların kampanya sürecini olumsuz etkilediği ve bunların sosyal medyada yayıldığı yönünde görüşlerini dile getiren partililere Erdoğan’dan itiraz geldiği iddia edildi.





Partililerin sözünü kesen Erdoğan, “Sosyal medyayı gözünüzde büyütüyorsunuz. Murat Bey benim adayım. Ben Murat’a güveniyorum, kazanacağız” dediği öğrenildi.

