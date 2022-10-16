Samanyolu Haber /Gündem / Tahran'daki Evin Cezaevinde çatışma /16 Ekim 2022 13:57

Tahran'daki Evin Cezaevinde çatışma

İran'ın başkenti Tahran'da siyasi tutuklular, hükümet karşıtı aktivistler ve çifte vatandaşların yattığı bir cezaevinde çatışma çıktı. Görgü tanıkları cezaevinden dumanların yükseldiğini aktarırken, İran resmi haber ajansı IRNA olayda en az 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Devlet medyasında yer alan haberlere göre, bir güvenlik yetkilisi çatışmadan "suç unsurlarını" sorumlu tuttu. Evin cezaevindeki olay, İran'da geçen ay 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İran ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan hükümet karşıtı protestoların beşinci haftasına girdiği sırada patlak verdi.

IRNA, üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayanarak, koğuşlardan birinde tutuklularla personel arasında çatışmaların çıktığını belirtti. Yetkili, tutukluların personel üniformalarıyla dolu olan bir depoyu ateşe verdiğini söyledi. Güvenlik yetkilisi, gerilimi dindirmek için "isyancıların", diğer tutuklulardan ayrı bir yere alındığı bilgisini verdi.

Yetkili, durumun tamamen kontrol altına alındığını ve yangını söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü söylese de bir görgü tanığı silah seslerinin hala duyulduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan görgü tanığı, "Evin cezaevine açılan yollar trafiğe kapatıldı, burada çok sayıda ambulans var" dedi.

Bir başka görgü tanığı da, tutukluların ailelerinin cezaevinin ana girişi önünde toplandığını anlattı.

Aktivistlere ait web sitesi 1500tasvir, motorsikletli özel güçler olarak tarif ettiği birlikleri cezaevine giderken gösteren görüntüler paylaştı.

Cezaevinde çoğunlukla, çifte vatandaş İranlılar dahil güvenlik suçlamalarına maruz kalan mahkumlar kalıyor.

İşkence tehditleri, süresiz tutukluluk, uzun sorgular ve tutukluları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak gibi uygulamalara sahne olduğu gerekçesiyle Batılı insan hakları gruplarınca uzun zamandır eleştirilen cezaevi, ABD yönetimi tarafından 2018 yılında "ciddi insan hakları suistimallerinden" dolayı kara listeye alınmıştı.
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