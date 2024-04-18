Samanyolu Haber /Gündem / Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren zanlı tutuklandı /18 Nisan 2024 21:05

Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren zanlı tutuklandı

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldüren zanlı işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Sulh ceza hakimliği zanlının tutuklanmasına karar verdi.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürüp aracını gasp eden zanlı, "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Tarabya'da, Postacı Halil Sokak'ta, dün bindiği 34 TFY 89 plakalı ticari taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldüren ve aynı gün yakalanan İranlı Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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