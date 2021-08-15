Samanyolu Haber /Dünya / Taliban’dan Türkiye açıklaması /15 Ağustos 2021 17:13

Taliban’dan Türkiye açıklaması

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle kısa süre içinde birçok vilayete giren Taliban, başkent Kabil'i de ele geçirdi. Türk askerlerinin Kabil Havalimanı'nda bulunması günlerdir tartışmalara neden olurken Taliban'dan “Türkiye müttefimiz” açıklaması geldi.

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Taliban yetkilileri, "Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz" dedi.Eski lider Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup, "Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli. Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz" diyen Yakup, "Kısa süre içerisinde hangi ülke olursa olsun Afganistan İslam Emirliği topraklarında yabancı güçleri işgalci olarak görüp gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yakup, Türkiye hakkında da şunları söyledi:

"Türkiye, yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz."
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