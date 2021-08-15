Taliban’dan Türkiye açıklaması

Taliban yetkilileri, "Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz" dedi.Eski lider Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup, "Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli. Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız" açıklamasını yaptı.





"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz" diyen Yakup, "Kısa süre içerisinde hangi ülke olursa olsun Afganistan İslam Emirliği topraklarında yabancı güçleri işgalci olarak görüp gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.





Yakup, Türkiye hakkında da şunları söyledi:





"Türkiye, yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz."