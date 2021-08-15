Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür’den sel felaketi sonrası ‘dere ıslahı’ uyarısı /15 Ağustos 2021 17:28

Naci Görür’den sel felaketi sonrası ‘dere ıslahı’ uyarısı

Türkiye orman yangınlarının yarattığı tahribatı atlatamadan Batı Karadeniz’i vuran sel felaketiyle sarsıldı. 58 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde halen yüzlerce kişi kayıp. Faciayla birlikte bölgede sele neden olan dere yatağında yapılaşma, imar izinleri ve kurulan HES’ler tartışmalara neden oldu.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Karadeniz’deki sel felaketi sonra başlatılması öngörülen dere ıslah çalışmalarına ilişkin uyarı geldi.Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulunan Naci Görür, şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Karadeniz’deki sel felaketinden sonra eminim ‘dere ıslahı’ çalışmaları başlayacaktır. Bu konuda belki faydalı olur diye küçük bir not düşmek istiyorum: Bölgenin jeomorfolojisi nedeniyle buradaki akarsular çoğunlukla ‘örgülü’ tabir ettiğimiz akarsulardır. Bunların enerjileri yüksektir, dolayısıyla hızlı akar ve çok malzeme (alüvyon) taşırlar.

Alüvyonları yatakları içerisinde biriktirirler. Bazen bu birikim öyle fazla olur ki kendi önlerinde bir baraj yapar ve menbaya doğru şişerek derinleşirler. Bu doğal barajı yıktıklarında da daha da hızlanarak sel oluştururlar. Bu selin aşırı yağışla ilgisi yoktur. Akarsuyun kendi işlevidir. Ama aşırı yağışlarda bu nedenle birbirini tetikleyen ve destekleyen sel zinciri meydana getirirler. Çok fazla kaba taneli alüvyon taşıdıkları için sele maruz kalan yerlerde çok hasara sebep olurlar.

Onun için bu tür akarsu kenarlarında ve taşma ovalarında yapılaşma yapılmamalı, akarsu vadilerine malzeme depolayarak sel etkisini  artırmamalı, akarsu yatakları daraltılmamalı, yönü değiştirilmemeli, riski artıracak baraj ve HES yapılmamalı, heyelanın tetiklenmemesi için ağaç kesimi yapılmamalı. Milletime geçmiş olsun diyorum, baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimize rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.”
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