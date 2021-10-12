Tamer Karadağlı ile ilgili 'iptal' kararı

Oyuncu Tamer Karadağlı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki tavrı tartışmalara neden olmuştu.





Gündemden düşmeyen olayın ardından Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.





Vakıftan yapılan açıklama şu şekilde;





Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan'nın ev sahipliğinde değerli sanatçı sayın Tamer Karadağlı'nın da katılacağı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00 - 16.00 saatleri arasındaki Mart Restaurant Lounge'da yapılması planlanan yemek davetimiz İPTAL edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz.