Samanyolu Haber /Dünya / Tarih belli oldu: Biden, Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırlayacak /15 Eylül 2023 23:03

Tarih belli oldu: Biden, Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sullivan, 21 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırlayacağını söyledi.

Biden ve Zelenskiy’nin Beyaz Saray’da böylelikle üçüncü kez görüşmüş olacaklarını belirten Sullivan, görüşmenin çok “kritik” bir dönemde gerçekleşeceğini kaydetti.

“BIDEN, DÜNYAYI TEŞVİKE DEVAM EDECEK”

Sullivan, ABD’nin Ukrayna’ya silah ve teçhizat tedarikinin sürdüğünü dile getirerek, “Başkan Biden, tüm süreçle ilgili Başkan Zelenskiy’nin görüşlerini dinlemeyi merakla bekliyor.” dedi.

Biden’ın ABD’nin ve Amerikan halkının desteğini teyit edeceğini anlatan Sullivan, “Biden, Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korurken ABD’nin hem kendi desteğini sürdüreceğini hem de tüm dünyayı teşvike devam edeceğini aktaracak.” açıklamasında bulundu. Sullivan, Zelenskiy’nin ABD Kongresi’ni de ziyaret edeceğini bildirdi.

ZELENSKİY LİDERLERE SESLENECEK

Gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kuruluna katılacak olan Zelenskiy, liderlere de hitap edecek.

Zelenskiy, en son Aralık 2022’de Washington’a düzenlediği ziyarette Kongre’ye hitap etmiş, ABD’nin Ukrayna’ya yardımlarının “bağış” olmadığını, “küresel güvenlik ve demokrasiye” yatırım olduğunu dile getirmişti.
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