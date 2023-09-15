Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den kritik açıklama: Türkiye yoğun çalışıyor /15 Eylül 2023 22:44

ABD'den kritik açıklama: Türkiye yoğun çalışıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya’yı tahıl anlaşmasına döndürmek için baskı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Sullivan, “Tüm dünyaya da bu yönde çağrıda bulunuyoruz.” dedi.

Sullivan, “Türkiye ve Guterres bu alanda yoğun çalışıyor. Umarız bir sonuç elde edilir.” diye konuştu.

Diğer taraftan Rusya’nın “iyimser” olunabilmesi için çok fazla gerekçe sunmadığını aktaran Sullivan, Moskova’nın tahılın dünyaya ulaşımını sağlama konusunda isteksiz olduğunu savundu.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Tahıl Koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadelerini kullanmıştı.
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