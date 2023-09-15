Vekiller sığınmacıların anlattıklarına inanamadı: “Yarım saatte Şanlıurfa’dayız”

İran sınırını elini kolunu sallayarak geçen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sığınmacıların izini bu kez İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile birlikte Marmara Adası'nda sürdü.Balıkesir’in Marmara Adası’nda, Suriyeli sığınmacılar ile görüşen Türkoğlu ve Çömez, duyduklarına inanamadı. Sorulara yanıt veren sığınmacıların, “Geçiş yerimiz Resulayn. Kaçakçılar, eskiden 500 dolar alıyordu, şimdi fiyat 2 bin 500 dolara çıktı. Sınırın altından tünel kazıyoruz, akşam 7.30’da Suriye'deyiz, 8.00’de Urfa'da. Tayyip Erdoğan'ı vallahi çok seviyoruz” dediklerini aktardı.Sığınmacıların anlattığı ibretlik tablolara tanık olduklarını belirten Türkoğlu, yaptığı paylaşımda, “Sığınmacıların ülkemize geçiş hikayeleri bizi bir kez daha haklı çıkardı. Testi kırılmadan uyarıyoruz” notunu düştü.Turhan Çömez ise, “Gördüklerimize, duyduklarımıza inanamadık” ifadelerine yer verdi.Türkoğlu ve ekibi kaçak geçişleri yerinde tespit için 9 Ağustos günü Van’a gitti. Beş gün boyunca Başkale, Özalp, Saray ve Çaldıran’da sınır hattını dolaştı. Saray’a bağlı Yukarı Tulgalı Köyü’ndeki sınır noktasından sınır duvarının inşaatı tamamlanmadığı ve tel örgü gevşediği için İran’a geçti. İki ülke sınırının ortasında video çekti.