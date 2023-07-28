Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi Çadır Köşkü yandı /28 Temmuz 2023 09:02

Tarihi Çadır Köşkü yandı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki tarihi Çadır Köşkü'nde yangın çıktı. Yangın 1 saat içerisinde söndürülürken köşkte hasar meydana geldi.

SHABER3.COM

İstanbul'da Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün yangın sırasında kapalı olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, Tarihi Çadır Köşkü'nde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları devam ediyor.
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