Samanyolu Haber /Dünya / Tarihte ilk: ABD'nin borcu bu rakamı görmemişti! /19 Eylül 2023 16:58

Tarihte ilk: ABD'nin borcu bu rakamı görmemişti!

ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı. Bu, ülkenin borcunun ilk kez 33 trilyon doları aştığı anlamına geliyor.

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ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı.

ABD Kongresinin, 2023 mali yılının sona ereceği eylül sonunda yeni bir geçici bütçeyi geçirerek hükümetin kapanmasını önlemeye çalıştığı bir dönemde, ülkenin borcu tarihi seviyelere yükseldi.

Amerika’nın uzun vadeli mali zorluklarını ele almaya yönelik çalışmalar yürüten Peter G. Peterson Vakfı Üst Yöneticisi Michael Peterson, konuya ilişkin açıklamasında, kanun yapıcılar kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ABD’nin milli borcunun trilyonlarca dolar artmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede haziranda yaşanan borç limiti “hesaplaşmasının” ardından 32 trilyon dolarlık borç sınırının aşıldığını aktaran Peterson, politika yapıcıların, Amerikalıların gerçek mali problemlerine çözüm getirmeyen partizan kavgalar yerine temel sorun olan borcun kendisine odaklanmasını istediğini ifade etti.

ABD, 19 Ocak’ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası Kongre’de anlaşma sağlanmış ve ABD Başkanı Joe Biden haziranda borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalamıştı.
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