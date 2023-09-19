Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da Paşinyan protestoları başladı /19 Eylül 2023 17:09

Ermenistan'da Paşinyan protestoları başladı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından hükümete yönelik protesto gösterisine başladı.

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Ermenistan'da halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Erivan'da protestolara başladı.

Protestocular, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na inerek, trafik akışını durdurdu.

Cumhuriyet'in haberine göre protestocuların ayrıca, Abovyan ve Tigran Mets caddeleri başta olmak üzere, başkentteki önemli bazı noktaları trafiğe kapattıkları aktarıldı.

Ermenistan hükümet binası önünde toplanmaya başlayan protestocular, devlet yetkililerin derhal harekete geçmesini talep etti.

Bazı protestocuların, "Paşinyan haindir" şeklinde slogan attığı videolara yansıdı.
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